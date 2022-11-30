داعش يعلن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر .

وقال أبو عمر المهاجر في التسجيل الأربعاء إن القرشي "قتل (...) وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال". ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.

وأعلن تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي "خليفة للمسلمين" ليكون رابع زعيم للتنظيم.

ومني تنظيم داعش الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته.

ونجحت القوات الأميركية في اعتقال قادة من التنظيم المتطرف في عمليات عدة قتل في أبرزهما زعيما التنظيم السابقان أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم داعش في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.