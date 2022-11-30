شبكة حقوقية: 1510 قتلى بسبب الهجمات الكيميائية في سوريا

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل 1510 شخصا في سوريا على مدى نحو عشر سنوات، بسبب الهجمات الكيميائية للنظام وتنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشبكة المستقلة، بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقالت الشبكة، إن سوريا "شهدت 222 هجوما كيميائيا خلال الفترة بين 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 و30 نوفمبر الجاري، بينها 217 هجوما للنظام و5 لتنظيم داعش".

وأضافت أن تلك الهجمات خلفت 1510 قتلى، بينهم 1409 مدنيين (ضمنهم 205 أطفال و260 امرأة)، فضلا عن 94 من مقاتلي المعارضة، و7 أسرى (بمناطق المعارضة) من قوات النظام.

وأوضحت أن الهجمات أسفرت أيضا عن إصابة 11 ألفا و212 شخصا، منهم 11 ألفا و80 في هجمات للنظام السوري، و132 في هجمات داعش.

ولفتت الشبكة إلى أن الهجمات الكيميائية للنظام في مختلف المحافظات السورية، بينما هجمات داعش تركزت بمحافظة حلب.

ومنذ عام 2011، بدأت الحرب في سوريا بعد تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.