واشنطن: قلصنا دورياتنا شمال سوريا نتيجة العمليات التركية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها قلصت عدد دوريات جنودها مع عناصر "بي كي كي/ واي بي جي" في الشمال السوري، بسبب العمليات التركية المستمرة ضد التنظيم الإرهابي في سوريا.

وأوضح الناطق باسم الوزارة باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن واشنطن تتفهم مخاوف أنقرة الأمنية، مبيناً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري.

ورداً على سؤال عما إذا كانت عمليات مكافحة تنظيم "داعش" مستمرة، قال رايدر: "الكفاح ضد داعش مستمر.. لقد قللنا عدد دورياتنا في الميدان".

ولفت إلى أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي قلص دورياته في المنطقة نتيجة العمليات العسكرية التركية، وأن الولايات المتحدة قلصت دورياتها أيضاً بالتوازي، مؤكداً أن القوات الأمريكية العاملة في سوريا لم تنسحب من المنطقة.

وأعرب رايدرعن قلق بلاده إزاء أي عملية تركية برية في الشمال السوري، مبيناً أن واشنطن على تواصل مباشر مع أنقرة، مشيراً بأن وزير الدفاع الأمريكي سيجري محادثات مع نظيره التركي قريباُ.



وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

وتعرضت تركيا في الآونة الأخيرة لهجمات إرهابية من جانب تنظيم "واي بي جي YPG"، بدأت بتفجير شارع الاستقلال بإسطنبول، واستمرت مع إطلاق التنظيم قذائف على مدن تركية حدودية من الأراضي السورية.

كما يواصل تنظيم "واي بي جي" قصفه لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الشهر الماضي.