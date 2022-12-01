أمينة أردوغان تزور أيتاما أوكرانيين في أنقرة

زارت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، الخميس، أطفالا أيتاما تم إجلاؤهم من أوكرانيا، في دار لرعاية الأطفال بالعاصمة أنقرة.

ورافقت عقيلة الرئيس أردوغان في زيارتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، دريا يانق.

وتلقت عقيلة الرئيس في الزيارة معلومات عن عملية تأهيل الأطفال، من القائمين على رعايتهم.

وأكدت أمينة أردوغان أن الأطفال الذين أجلوا من أوكرانيا إلى تركيا "في أيد أمينة".

وأضافت: "قلوبنا تتمنى ألا يترك أحد دون أم أو أب، وألا يهجر أحد وطنه، أتمنى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، وتلتئم الجراح ويتمكن الجميع من العودة إلى ديارهم بأمان".

وأشارت إلى إمكانية استمرار عملية إجلاء الأطفال الذي يعانون من أوضاع صعبة في أوكرانيا، مبينة أن تركيا مستعدة دائما لمد يد العون.

وتم جلب الأطفال الأيتام من دار "سونيشكو" في مدينة أوديسا الأوكرانية إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث بدأت عمليات التأهيل عقب الفحوصات الطبية.

والخميس الماضي، استقبلت تركيا 34 طفلا يتيما من أوكرانيا، في خطوة أولى للإجلاء المتفق عليه بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين أمينة أردوغان ونظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا.

والتقت أردوغان وزيلينسكا في قصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول التركية وبحثتا وضع النساء والأطفال ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.