السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

وقعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقا مع شركة نافانتيا الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جرى توقيع مذكرة التفاهم بين وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس ماروتو.

ويستهدف الاتفاق رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لها، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتركز مذكرة التفاهم على "دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة، إضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب" وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري قوله إن هذه المذكرة "تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق".

وقال البياري إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع السعودية، ومعلما بارزا في التعاون مع شركة نافانتيا الإسبانية؛ بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية.

وأشار إلى أن المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "نافانيتا" ريكاردو جارسيا باقيورو، بحسب ذات المصدر، "التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين والمساهمة في توطين القدرات التقنية في السعودية".