"تيكا" تفتتح صالونات حلاقة في مناطق نائية بالأردن

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، أمس الأربعاء، افتتاحها عددا من صالونات الحلاقة في مناطق نائية بالأردن، لمساعدة أسر متعففة.

وبحسب بيان للوكالة، تأتي خطوتها تلك "بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في عدة مناطق بالأردن.

ويأتي المشروع "ضمن خطط وكالة تيكا للتنمية المستدامة، من خلال تقديم المساعدات إلى الأسر الأردنية المتعففة الأقل حظا"، وفق المصدر نفسه.

وتم تزويد العائلات المستفيدة من المشروع "بكرفانات مجهزة بالكامل، تشمل معدات الحلاقة وكراسي وآلات التعقيم لبدء العمل بها" وفق البيان.

وأفادت تيكا: "سيقوم سكان المناطق بإدارتها، والعمل بها، وخدمة المجتمع المحليّ، بإشراف ودعم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية".

وفي تعليق على الخطوة، قال منسق الوكالة التركية في عمان، عبد الرحمن صويلو إنه "تم العمل على إقامة هذه الصالونات بناء على دراسة لاحتياجات المناطق لدعم وتمكين المجتمع المحلي، إضافة لعدم توفر صالونات حلاقة فيها".

ويهدف المشروع "لإيجاد وتوفير فرص عمل للشبان وتطوير مهاراتهم، كما يساعدهم لتقديم المساعدة لأسرهم لتحسين مستواهم المعيشي"، بحسب ما نقل بيان الوكالة عن صويلو.

وافتتح مكتب "تيكا" بالأردن عام 2015، ويقوم بمتابعة وتنفيذ برامج المنح والمساعدات الفنية التي تقدم من قبل الحكومة التركية للمملكة.