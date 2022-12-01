فلسطين تشيع جثمان شابيين قتلهما الجيش الإسرائيلي بالضفة

شيع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم الخميس، جثماني شابين قتلهما الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وانطلق موكب تشييع محمد أيمن السعدي (26 عاما)، ونعيم جمال زبيدي (27 عاما) أمام مستشفى جنين الحكومي، إلى منزل ذويهما في مخيم.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية، فيما أطلق مسلحون النار في الهواء تعبيرا عن الغضب.

وفجر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشابين محمد السعدي، ونعيم زبيدي برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيم جنين".

بدورها، نعت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشابّين، وكشفت في بيان وصل الأناضول، إنهما من قادتها.

ومنذ أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.