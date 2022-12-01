قيادي في الجيش الوطني السوري: جاهزون للعملية البرية

قال القيادي في الجيش الوطني السوري مصطفى سيجري، الخميس، إن الجيش مستعد للعملية البرية المرتقبة في شمالي سوريا.

وأضاف سيجري في تصريح خاص لـ "ديلي صباح": "يمكن القول إننا أكملنا الاستعدادات العسكرية والميدانية اللازمة لبدء العملية العسكرية المرتقبة".

وأردف: "نحن ننتظر الوقت المناسب وساعة الصفر لبدء التقدم والسيطرة على الأراضي"، مضيفاً: "قواتنا في الجيش الوطني السوري جاهزة لتنفيذ العملية البرية إلى جانب الجيش التركي".

وتواصل القوات المسلحة التركية قصف أهداف لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في شمالي سوريا والعراق، ضمن عملية "المخلب - السيف".

وقال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، إن "العملية البرية المخططة لتركيا ضد التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا يمكن أن تبدأ في أي وقت".

وفي حديثه خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "A Haber" التركية، أضاف قالن إن تركيا لن تسعى للحصول على إذن من أي شخص، مردفاً: "يمكن تنفيذ العمليات بطرق مختلفة، قد تكون غداً أو الأسبوع المقبل أو في أي وقت، وستحدد تركيا الوقت والمكان والنطاق للعملية".

منذ عام 2016، أطلقت تركيا ثلاث عمليات ناجحة لمكافحة الإرهاب عبر حدودها في شمال سوريا لمنع تشكيل ممر إرهابي لتنظيم "بي كي كي / واي بي جي" وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، وهي " درع الفرات" في عام 2016، و"غصن الزيتون" في عام 2018، و"نبع السلام" في عام 2019.