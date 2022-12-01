يوم الإمارات الوطني.. 50 عاما من التأسيس إلى التمكين

أشاد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، برحلة بلاده الناجحة من "التأسيس" إلى "التمكين" خلال الخمسين عاما الماضية، ووعد بتحقيق انطلاقه تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الــ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تأسست في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971.

ودعا ابن زايد إلى أن يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب.

وشدد على أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر.

وأكد ابن زايد، أن لدى دولة الإمارات إدراكا كاملا لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص، ونعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل.

وأضاف: نعتمد على مواردنا وقدراتنا وسواعد أبنائنا وعقولهم، ونتعاون بصدق وإيجابية مع أصدقائنا وأشقائنا، ونتحرك في الإقليم والعالم بوعي لتعظيم مصالحنا الوطنية.

واستطرد ابن زايد: ونعزز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الفاعلة مع مختلف دول العالم لخدمة أهدافنا التنموية، ونتبنى سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال إن التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة، حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى.

وأكد ابن زايد، أن الإمارات تعمل بالتعاون مع أشقائها على تعزيز التكامل العربي على أسس جديدة تتسم بالفاعلية والواقعية وتستند على المصالح المشتركة وتنطلق من التعاون الاقتصادي والتنموي، وتستهدف، في المقام الأول، رخاء الشعوب وتنميتها.

واليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول كل عام، والذي تحتفل فيه الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

وفي 18 يوليو/تموز 1971، كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد، وبدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم وإقرار دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 1971، تم الإعلان رسميا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، لتعلن إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ويكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد.