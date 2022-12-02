الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي من "واي بي جي" الإرهابي بسوريا

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" في عملية نوعية نفذها في شمال سوريا.

وأفادت مصادر أمنية، الجمعة، أن الإرهابي ناصر الملقب بـ"كمال بير" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابي هو من أبناء المنطقة ولعب دورا كبيرا في الاعتداءات على منطقة عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور خبير في مجال الصواريخ، ولعب دورا فاعلا في التخطيط لعمليات تخريبية، كما شارك مع العناصر التابعة له في تنفيذها.

وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي وضعه على قائمة الأهداف وقام بتحييده بعملية في سوريا.