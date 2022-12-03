الأمم المتحدة تجدد رغبتها في تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا

دعت الأمم المتحدة إلى تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من معبر باب الهوى الواقع في شمال غرب سوريا والحدودي مع تركيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، رداً على سؤال لمراسل الأناضول حول برنامج إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا الذي تنتهي مدته في 10 يناير/ كانون الثاني 2023.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد ثبات موقف الأمم المتحدة على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر.

وكان مجلس الأمن، أخفق في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.