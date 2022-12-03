صويلو يشارك في احتفالية للسفارة الإماراتية في أنقرة بمناسبة يومها الوطني

تقدم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالتهنئة للإمارات بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وشارك صويلو في احتفالية أقامتها السفارة الإماراتية في أنقرة بهذه المناسبة، وقال: "بدأت قصة قوية منذ 51 عامًا، ليست مجرد قصة للتنمية الاقتصادية والتطور، ولكنها أيضًا حكاية مهمة عن كيفية تحول دولة إلى قوة سياسية وتكنولوجية خلال 51 عامًا وواحدة من الجهات الفاعلة في العالم".

ولفت إلى أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وضع نهج يواصل التنمية الاقتصادية والقوة السياسية والتطور التكنولوجي، مشيرًا أن الخطوة التي اتخذناها مع الرئيس رجب طيب أردوغان نهاية 2021، والاجتماع الذي عقد في الإمارات فبراير/ شباط 2022، والمرحلة التي بدأت بعد ذلك، منحت المنطقة قوة كبيرة وأراحت العالم.

وأردف: "إن شاء الله سنظهر للعالم بأسره نهضة الشرق، ونهضتنا هذه ستكون باسم الأخوة والصداقة"، مبينًا أن عام 2023 سيشهد الذكرى المئوية لتأسيس تركيا مع الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات مع الإمارات.

من جانبه، شدد السفير الإماراتي في تركيا سعيد ثاني حارب الظاهري على أهمية الزيارة التي أجراها آل نهيان إلى تركيا نهاية 2021، مشيرًا إلى الزيارة التي أجراها أردوغان إلى الإمارات في فبراير 2022.

وقال: "أسفرت هذه الزيارة عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، ونتيجة لذلك تعمقت الروابط السياسية والاقتصادية والصناعية والثقافية والمناخية بين البلدين والشعبين الصديقين".