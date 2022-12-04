البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة تهرب ذخيرة من إيران إلى اليمن

أعلنت البحرية الأمريكية، السبت، اعتراض سفينة صيد تهرب ذخيرة ووقود في خليج عُمان في ممر بحري من إيران إلى اليمن.

وذكر الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، في بيان، إن إنه اعترض السفينة وهي تهرب "أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ" في ممر بحري من إيران إلى اليمن في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف الأسطول الخامس أن "أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة "لويس بي بولر" (إي.إس.بي 3) البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأمريكي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر".

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عُمان كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين.

وخلص تقرير سري للأمم المتحدة العام الماضي، أعدته لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي معنية باليمن، إلى أنه من المرجح أن يكون ميناء إيراني هو مصدر آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب.

وغالباً ما تتهم الولايات المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن دعمها لهم سياسي فقط.

ويشكل تسليم الأسلحة إلى الحوثيين انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الحوثيين منذ عام 2015.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قُتل عام 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما، وتصاعدت حدة النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.