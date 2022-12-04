أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إلقاء القبض على 18 إرهابياً بينهم قيادي في تنظيم "داعش"، وبينهم 5 إرهابيين من "بي كي كي/ واي بي جي"، خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القبض جاء بعد إجراء دراسات استخباراتية بالتعاون بين عناصر فرقة العمل السورية في جرابلس والقيادة الاستشارية لقوات الدرك في الباب، وذلك بالتنسيق مع قيادة درك ولاية غازي عنتاب التركية.

وأضاف البيان أن العمليات التي جرت يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في جرابلس والباب، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابياً من "داعش"، بما في ذلك ما يسمى بالقائد المالي للتنظيم.

وأشارت وزارة الداخلية التركية أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بأنشطة مثل الدعاية وتوسيع القاعدة الشعبية للتنظيم وتجنيد الأفراد وجمع المعلومات الاستخبارية.

كما أشارت إلى أنه وفي نفس اليوم تم إلقاء القبض على 5 إرهابيين من "بي كي كي/ واي بي جي" قدموا إلى جرابلس من مدينة منبج بهدف القيام بعملية إرهابية.