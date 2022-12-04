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القبض على 18 إرهابياً بينهم قيادي في"داعش" شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
حلب
نشر في 04.12.2022 12:52
آخر تحديث في 04.12.2022 12:53
18 إرهابياً بينهم قيادي في  تنظيم داعش، و5 إرهابيين من بي كي كي/ واي بي جي قبضت وزارة الداخلية التركية عليهم خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب شمالي سوريا الأناضول 18 إرهابياً بينهم قيادي في  تنظيم "داعش"، و5 إرهابيين من "بي كي كي/ واي بي جي" قبضت وزارة الداخلية التركية عليهم خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب شمالي سوريا (الأناضول)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إلقاء القبض على 18 إرهابياً بينهم قيادي في تنظيم "داعش"، وبينهم 5 إرهابيين من "بي كي كي/ واي بي جي"، خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القبض جاء بعد إجراء دراسات استخباراتية بالتعاون بين عناصر فرقة العمل السورية في جرابلس والقيادة الاستشارية لقوات الدرك في الباب، وذلك بالتنسيق مع قيادة درك ولاية غازي عنتاب التركية.

وأضاف البيان أن العمليات التي جرت يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في جرابلس والباب، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابياً من "داعش"، بما في ذلك ما يسمى بالقائد المالي للتنظيم.

وأشارت وزارة الداخلية التركية أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بأنشطة مثل الدعاية وتوسيع القاعدة الشعبية للتنظيم وتجنيد الأفراد وجمع المعلومات الاستخبارية.

كما أشارت إلى أنه وفي نفس اليوم تم إلقاء القبض على 5 إرهابيين من "بي كي كي/ واي بي جي" قدموا إلى جرابلس من مدينة منبج بهدف القيام بعملية إرهابية.

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