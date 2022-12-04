ملك البحرين يؤكد للرئيس الإسرائيلي دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، دعم بلاده الثابت لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بحسب إعلام عبري رسمي.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى المملكة.

ونقلت قناة "كان" عن ملك البحرين في بداية اللقاء مع هرتسوغ قوله: "نجدد ونؤكد التزامنا بالسلام العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا سيجلب الاستقرار والنمو والازدهار لكلا الشعبين".

وشدد ملك البحرين على أن بلاده "تؤمن بضرورة الحوار والنهج السلمي لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية"، وفق المصدر.

من جانبه، قال هرتسوغ في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" عقب اللقاء: "كانت زيارتي مؤثرة إلى جانب صديقي ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وأشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف: "أبارك رؤيته للسلام والصداقة والتسامح، ومساهمته العظيمة في اتفاقات إبراهيم، التي ستستمر في التوسع جنباً إلى جنب مع أجندة السلام العابرة للحكومات".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى إن زيارته "تؤكد الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات أمنية، اقتصادية، سياحية وبيئية".

واستطرد: "الإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة تعكس التعاون المشترك بيننا.. السلام بيننا استراتيجي يفيد بلداننا وجميع شعوب المنطقة، بحيث يتمتع الجميع بثمار هذا السلام الدافئ".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من البحرين على ما أورده الاعلام العبري.

وفي وقت سابق الأحد، وصل هرتسوغ إلى المنامة في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى المملكة، يناقش خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وسبق لهرتسوغ أن زار الإمارات في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قام رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية إلى البحرين، ومن قبله، زار البحرين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء يائير لابيد عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

ووقّعت البحرين والإمارات، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وفي العام نفسه، وقّع المغرب والسودان اتفاقيتين مماثلتين مع إسرائيل، لتنضم الدول العربية الأربع إلى مصر والأردن المرتبطين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب منذ 1979 و1994.