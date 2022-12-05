استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي "الحي" بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة قرب بيت لحم مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين استخدمت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

والسبت، أصيب 20 فلسطينياً بالرصاص والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية أوصرين جنوبي مدينة نابلس احتجاجاً على مقتل فلسطيني الجمعة، برصاص جيش الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصعيداً ملحوظاً جراء اقتحامات واعتقالات من جيش الاحتلال ما يؤدي إلى اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006".