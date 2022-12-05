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انتقادات لاستبعاد "تركمان العراق" من مناصب عسكرية واستخباراتية

وكالة الأناضول للأنباء
بغداد
نشر في 05.12.2022 09:42
آخر تحديث في 05.12.2022 09:44
النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي الأناضول النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي (الأناضول)

انتقد النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، عدم تكليف الشخصيات التركمانية بمناصب مهمة في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية في الحكومة الجديدة.

وأفاد الصالحي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "من يقول إنه يوجد شراكة وطنية في العراق هو كاذب"، مضيفاً أن "توزيع المناصب في الحكومة والدولة "يجري فقط ضمن مجموعات الطبقة السياسية الحاكمة".

وأردف أنه لم يتم تكليف الشخصيات التركمانية في مناصب أمنية وعسكرية واستخباراتية في الحكومة الجديدة.

ولفت إلى إجراء تعديلات في المناصب الأمنية والعسكرية في مدينة كركوك ذات الغالبية التركمانية.

وقال الصالحي إنه "كان الممكن إعطاء التركمان مناصب مسؤولة في قيادة العمليات المشتركة أو جهاز الاستخبارات في كركوك".

وأضاف النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي: "أريد أن أسأل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن سبب تجاهله التركمان".

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