رئيس الإمارات يجري أول زيارة رسمية إلى قطر

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قطر، الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم في مايو/ أيار الماضي.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الإماراتي فور وصوله لمطار حمد الدولي، كما أجريت له مراسم استقبال رسمية فور وصوله إلى الديوان الأميري، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت الوكالة أن وفداً رفيع المستوى رافق الرئيس الإماراتي في زيارته، فيما لم تفصح عن برنامج هذه الزيارة ومدّتها.

ومنتصف مايو الماضي، زار أمير قطر الإمارات لتقديم التعازي للرئيس ابن زايد، في وفاة شقيقه الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومنذ أوائل العام الماضي، عادت العلاقات بين البلدين، بعد الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/ حزيران 2017، وانتهت بانعقاد قمة العلا في السعودية مطلع 2021، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وتحسنت العلاقات القطرية الإماراتية بشكل متصاعد، خلال العامين الماضيين، حيث تبادل الجانبان الزيارات وكان من أبرزها استقبال أمير قطر، أواخر يونيو الماضي، لمستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، حيث بحثا العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.