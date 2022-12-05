فرنسا تنظم قمة إقليمية في عَمان خلال الأيام القادمة

أعلنت فرنسا عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية السنة"، بمشاركة العراق والدول المجاورة على غرار مؤتمر بغداد في آب/اغسطس 2021.

وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأحد.

وأفاد قصر الإليزيه في بيان أن "المسؤولين اتفقا على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على غرار قمة بغداد التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام"، بدون أي توضيحات حول قائمة المشاركين في الوقت الحاضر.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

من جهة أخرى، شنت إيران في الفترة الأخيرة سلسلة ضربات صاروخية وبواسطة طائرات مسيّرة على فصائل معارضة كرديّة إيرانية في شمال العراق.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون الذي دعا السوداني لزيارة فرنسا مطلع العام 2023: "ذكر مرة جديدة بأنه بإمكان العراق أن يعول على دعم فرنسا في مواجهة الانتهاكات التي تطال سيادته واستقراره وفي مكافحته الإرهاب".