أزمة وقود خانقة تجبر النظام السوري على تعطيل الدوائر الرسمية يومين

أعلن النظام السوري تعطيل العمل بالجهات العامة والدوائر الرسمية يومين إضافيين، بسبب أزمة الوقود التي تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرته.

وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا" بأن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أصدر بلاغا بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافقين 11 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

والعطلة الأسبوعية في سوريا يومان، الجمعة والسبت، وعلى هذا النحو ستصبح 3 أيام في كل من الأسبوعين القادمين.

وقالت "سانا" إن "قرار العطلة يأتي نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان القرار سيتمدد لأكثر من أسبوعين.

وتعيش مناطق سيطرة النظام منذ نحو أسبوع شللا في المواصلات بسبب غياب شبه كامل للمشتقات النفطية.