بمشاركة الرئيس الصيني.. قمة مجلس التعاون الخليجي الـ43 تنعقد في الرياض الجمعة

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والكويت أن القمة الخليجية الـ43 على مستوى القادة ستعقد في الرياض يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مجلس التعاون عبر بيان: "تنطلق في مقر المجلس بالرياض الأربعاء أعمال اجتماع المجلس الوزاري التحضيري الـ154 لقمة القادة في دورتها الـ43، بحضور وزراء خارجية المجلس".

وهذا الاجتماع الوزاري سيترأسه بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، وفق البيان.

وأفاد بأنه تُجرى حاليا استعدادات لانطلاق أعمال الدورة الـ 43 للقمة الخليجية المقررة الجمعة "بحضور قادة دول المجلس وممثليهم".

وفي 25 مايو/ أيار 1981 تأسس المجلس ومقره في العاصمة السعودية الرياض، ويضم ست دول هي السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.

ولم يحدد البيان مكان انعقاد القمة، غير أنه أكد أن قادة المجلس وممثليهم سيشاركون في قمة صينية خليجية تستضيفها الرياض الجمعة، وهي الأولى من نوعها.

فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تسلم دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة الخليجية "الجمعة في الرياض".

وتنعقد القمة الخليجية سنويا واستضافت الرياض الدورة الـ42 بينما تتولى سلطنة عمان رئاسة دورتها الـ43.

وحتى الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر عن السعودية إعلان رسمي بشأن القمة الخليجية ولم يصدر عن سلطنة عمان توضيح بشأن استضافة الرياض للقمة.

والثلاثاء، أعلنت السعودية في بيان أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يزور المملكة بين 7 و9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتشهد الرياض ثلاث قمم بين الصين وكل من السعودية ودول الخليج ودول عربية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية بعد نحو 6 سنوات من زيارة سابقة له، وبعد حوالي 3 أشهر من قمم مماثلة في الرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.