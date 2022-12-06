رئيس الصين في زيارة رسمية للسعودية الأربعاء ويشارك في 3 قمم

أعلنت السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يبدأ غداً الأربعاء زيارة رسمية إلى المملكة، تستمر إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويشارك خلالها في 3 قمم سعودية وعربية وخليجية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن "رئيس الصين شي جين بينغ يزور المملكة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين".

وسيعقد الرئيس الصيني 3 قمم، إحداها سعودية ـ صينية برئاسة عاهل البلاد ورئيس الصين، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسب الوكالة.

كما سيتضمن برنامج الزيارة أيضاً "حضور الرئيس الصيني قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وفق المصدر ذاته.

وسيشارك في هاتين القمتين، "قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية"، دون تسميتهم، ومن المقرر أن يتم خلال القمتين "مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي"، وفق الوكالة السعودية.

يشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني بعد نحو 6 سنوات من زيارة سابقة له، وبعد نحو 3 أشهر من قمم مماثلة بالرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما زار العاهل السعودي بكين في مارس/ آذار من العام 2017، في أول زيارة له للصين بعد توليه الحكم.