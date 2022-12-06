لابيد يرفض استجواب أحد لجنود الجيش الإسرائيلي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده لن تسمح لأحد باستجواب جنود الجيش.

جاء ذلك في تغريدة، في أول رد إسرائيلي رسمي على إعلان شبكة الجزيرة الإعلامية، رفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال الجيش الإسرائيلي مراسلتها الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي.

وقال لابيد: "لن يحقق أحد مع جنود الجيش الإسرائيلي ولن يعظنا أحد بأخلاق القتال، وبالتأكيد ليس الجزيرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية، في بيان، أن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأن شيرين أبو عاقلة قُتلت خطأً خلال تبادل لإطلاق النار لا أساس له.

وقُتلت أبو عاقلة في 11 مايو 2022، وخلصت تحقيقات مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج "تحقيق متعمّق" أجراه في الحادث، كشف أن هناك "احتمالا كبيرا أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار مع من تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون".

وفي التحقيق نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يزال من غير الممكن تحديد من قتل أبو عاقلة بشكل قاطع"، مشيرا إلى أن "هناك فرضية أخرى أقل احتمالا، وهي أن أبو عاقلة أصيبت بنيران فلسطينية".