وزير الخارجية العراقي: ملتزمون بعدم السماح لأي تنظيم بمهاجمة دول الجوار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، التزام بلاده بعدم السماح لأي تنظيم باستخدام أراضيها للهجوم على دول الجوار.

جاء ذلك في رده على سؤال يتعلق بالتدخلات الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقال حسين: إن "مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون عقد لدعم العراق وشاركت فيه تركيا وإيران ونتوقع مشاركتهم بالمؤتمر القادم".

وفي الآونة الأخيرة، بات يُطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم "الشام الجديد"، بعد أن بدأ الحديث عنه عقب عدة قمم بين الدول الثلاث.

وقال الوزير حسين: "التدخلات الخارجية بالعراق كانت عديدة، ونحن بحوار مستمر مع هذه الدول".

وأضاف: "لدينا التزامات دستورية بعدم السماح لأي تنظيم باستخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار".