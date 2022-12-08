افتتاح المبنى الجديد لغرفة تجارة وصناعة مدينة الباب شمالي سوريا

افتتح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، الخميس، المبنى الجديد لغرفة التجارة والصناعة، بمشاركة والي غازي عنتاب التركية، داود غُل.

وذكرت وكالة الأناضول أن حفل الافتتاح بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وقص شريط الافتتاح، أعقبها تفقد الوالي للمبنى الذي يتألف من طابقين.

ونتيجة للجهود التركية الحثيثة لرفع الواقع التجاري في المنطقة، وصل عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة الباب إلى 2500 شخص.

وعقد "غُل" اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي لمدينة الباب، ورجال الأعمال في المنطقة، مهنئاً السكان بافتتاح المبنى الجديد.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الباب، زين العابدين، إن المبنى الجديد سيقدم مساهمة كبيرة لرجال الأعمال في المنطقة لتذليل العقبات أمام أعمال الاستيراد والتصدير.

وأضاف العابدين، في تصريح لوكالة الأناضول، أن المنطقة تحتض عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية والتجارية، مؤكداً ضرورة بناء مبنى كبير يسير شؤون تلك المنشآت.

وأشار إلى أن الغرفة ستعمل الفترة المقبلة على زيادة الاستثمارات في المنطقة عبر تنفيذ جملة من المشاريع.

يشار إلى أن تركيا تمكنت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2019 من تحرير مدينة تل أبيض من تنظيم "واي بي جي" بواسطة عملية "نبع السلام"، بينما تم في 2016 تحرير جرابلس من قبضة "داعش" عبر عملية "درع الفرات".