الجيش الإسرائيلي يصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أصاب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عدد من الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينتي البيرة ورام الله، احتجاجاً على مقتل 3 فلسطينيين في جنين.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا برشق القوات رشقوا بالحجارة.

وفي سياق متصل صرح مسعفون ميدانيون أنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن اسشهاد 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين.

وبحسب مصادر صحفية، شيع الفلسطينيون جثامين أربعة شهداء الخميس، بينهم 3 في جنين، ورابع قتل الأربعاء في بلدة سلواد شرقي رام الله.

ومنذ عدة أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً أدى إلى التوتر جراء اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.