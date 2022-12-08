الرئيس الصيني يَعِد بتطوير علاقات الصين سعودياً وخليجياً وعربياً

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، مساء الأربعاء، إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع السعودية وسترفعها خليجياً وعربياً إلى مستوى جديد.

جاء ذلك في تصريح له، بعيد وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث أعرب عن سعادته بزيارة السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف "شي": "تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما"، كما "يحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية".

وأردف الرئيس الصيني: "بعد إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2016، أقود أنا والعاهل السعودي العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، وهذا عاد بالخير على الشعبين وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية بالمنطقة".

وحول مباحثاته المرتقبة في الرياض، قال "شي" إنه "سيبحث مع العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، موضحاً أنه سيتم "العمل سوياً على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية".

وأعرب الرئيس الصيني عن تطلعه إلى "حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون الخليجي للعمل مع قادتهما على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".

3 قمم

وخلال زيارته للمملكة يشارك الرئيس الصيني في 3 قمم (صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية)، في محاولة لتحقيق توازن في العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتتجه دول الخليج العربي إلى تسجيل قفزة جديدة في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط الخام، من بوابة الصين.

والصين، مستورد رئيس للنفط الخام القادم من دول الخليج خاصة السعودية، بل هي أكبر مستورد للخام عالمياً بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، وتتبع الولايات المتحدة ثانياً من حيث الاستهلاك، بـ 13.5 مليون برميل يومياً.

إلا أن دول الخليج، تطمح إلى الدخول في استثمارات مع الصين، بعيداً عن مصادر الطاقة التقليدية، إلى الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا والسيارات الكهربائية والبنى التحتية.

من تأكد حضورهم

إلى جانب السعودية التي تستضيف القمة العربية الصينية، سيشارك ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والتونسي قيس سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحسب مصادر رسمية وتصريحات خاصة.

كما سيشارك في القمة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وفق تغريدة على تويتر نشرها المجلس عبر حسابه.

الغائبون

فيما تأكد غياب كل من سلطان عمان هيثم بن طارق، ويشارك نائب رئيس الوزراء، وفق وكالة الأنباء الرسمية، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويشارك نيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، وفق وسائل إعلام محلية.

كما يشارك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، موفدا من أمير البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ظل الفراغ الرئاسي، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق وسائل إعلام محلية.

لم يُعرف بعد

وحتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش لم يُعرف بعد موقف 14 من قادة الدول العربية من المشاركة في القمة العربية الصينية.

وإجمالاً، من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية في القمم الثلاث بالرياض وهي السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية.

يشار إلى أن الرئيس الصيني زار السعودية قبل نحو 6 سنوات، وتأتي زيارته الراهنة بعد حوالي 3 أشهر من قمم مماثلة في الرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.