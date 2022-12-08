سباق في "العدو" لمبتوري الأطراف بقطاع غزة

أقيم في قطاع غزة بفلسطين، الخميس، سباق للعدو باستخدام "العكاكيز" لمبتوري الأطراف وضحايا الحروب.

ونظّم السباق جمعية "التأهيل والتدريب الاجتماعي" في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وحمل السباق اسم "أنا أستطيع"، واستخدم المشاركون به "العكاكيز" للمساعدة في الركض، وقطعوا عشرات الأمتار ضمن أجواء تنافسية عالية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية كمال أبو شاويش: "إن الفعالية الرياضية جاءت ضمن الأنشطة التي أطلقوها من أجل إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام".

وأضاف أبو شاويش، في تصريح لوكالة الأناضول: "حرصنا على استثمار هذا اليوم بكل الطرق من أجل إبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولتأكيد حضورهم وقدراتهم على الاندماج بالمجتمع".

وتابع: "السباق اليوم لفت الأنظار إلى هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة وهم مبتورو الأطراف السفلية الذين يعانون ويكابدون بشكل يومي، لكنهم رغم ذلك يصرون على الحياة ويشاركون بمختلف الأنشطة".

وفي نهاية السباق تم تكريم العشرة الأوائل من بين المشاركين بعضهم بجوائز مالية، لأجل تحفيزهم وإشعارهم بالتقدير لقدراتهم وإصرارهم على الحياة"، حسب أبو شاويش.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019، يبلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين نحو 93 ألفًا، يشكلون 2.1 بالمئة من مجمل السكان.

فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة في غزة، نحو 48 ألفاً، أي نحو 2.4 % من مجمل سكان القطاع، وأكثر من خُمسهم من الأطفال، وفق المعطيات ذاتها.