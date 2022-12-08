عٌمان تجري انتخاباتها عبر الهواتف الذكية

لأول مرة في الوطن العربي،أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، أنها ستجري انتخابات البلدية المقرر عقدها بعد عدة أيام، داخل البلاد وخارجها عبر الهواتف الذكية.

من جهتها قالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إن التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة سيكون عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان وداخلها.

وفيما يخص طبيعة الاقتراع بهذه الوسيلة الحديثة، صرحت الوزارة بأنها ستكشف النقاب خلال أيام عن خطوات التصويت.

وأرجعت هذه الخطوة إلى حرصها على تطبيق أفضل الممارسات رقمياً وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية لتسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بانسيابية ويسر.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطنة أنها أتاحت التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى (غرفة نيابية) في ذلك الشهر عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج البلاد فقط.

كما حددت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعداً لتصويت الناخبين خارج سلطنة عمان، و25 من الشهر ذاته لتصويت الناخبين داخلها.

ويخوض هذه الانتخابات 727 مرشحاً ومرشحة بينهم 28 امرأة، كما يحق التصويت لـ731 ألفاً و767 ناخباً، بينهم 347 ألفاً و965 ناخبة.

وفي محافظات السلطنة الـ11، أُجريت أول انتخابات بلدية بالدولة الخليجية في ديسمبر 2012، وانتُخب 192 عضواً قبل أن يرتفع العدد إلى 202 في انتخابات 2016، وعمر المجلس 4 أعوام.