غزة.. حماس تنتقد منع إسرائيل المسيحيين من الوصول للأماكن المقدسة

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، منع إسرائيل مسيحيين من قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة خلال أعياد الميلاد.

وقالت الحركة في بيانها: "يعد المنع الصهيوني انتهاكاً صارخاً لحقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالوصول إلى أماكن العبادة"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها ووقف انتهاكات الاحتلال بحق المسيحيين ودور العبادة.

وفي السياق طالبت الحركة بمعاقبة سلطات الاحتلال وقادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لأبسط حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للشرائع السماوية والقوانين الدولية ذات الصلة.

من جهته قال كامل عيّاد مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذوكسية بغزة، إن السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصريح لـ 200 مسيحي من قطاع غزة للسفر إلى مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد بينما منحت تصاريح لما يقارب 600 مسيحي.

وأعرب عياد، عن استنكاره للقرار الإسرائيلي بمنع المسيحيين المشاركة في الأعياد، بحجة ما سموه "المنع الأمني"، دون إبداء أي توضيحات.

وأشار إلى أن المسيحيين من حقهم كافة في القطاع المغادرة لحضور احتفالات أعياد الميلاد بمدينتي القدس وبيت لحم.

ويحتفل المسيحيون بالعيد ليلة 24 ـ 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بحسب التقويم الغربي، فيما تحتفل الطوائف المسيحية الشرقية في السابع من يناير سنويا.

وعادة ما يصل عشرات آلاف المسيحيين من أنحاء العالم إلى القدس الشرقية ومناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في الاحتفالات داخل المواقع الدينية الأكثر قداسة لمسيحيي العالم.

ويعيش في غزة نحو 1000 مسيحي، من مجموع سكان القطاع البالغ قرابة مليوني نسمة، يتبع نحو 70 بالمئة منهم لطائفة الروم الأرثوذكس، التي تمتلك كنيسة مركزية في مدينة القدس، فيما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.