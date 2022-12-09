رغم الأزمة الاقتصادية.. لبنان يرتدي حلة عيد الميلاد

بدأت بعض مناطق لبنان بارتداء حلة عيد الميلاد الذي يصادف يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، رغم استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وسائل إعلامية رصدت مساء أمس الأربعاء، إضاءة مدينة جبيل (شمال) شجرة ميلاد ضخمة تعتليها نجمة كبيرة.

من جهته قال رئيس بلدية جبيل وسيم زعرور، في كلمة خلال إضاءة الشجرة، إن "اللبنانيين وخصوصا أبناء جبيل شعب يرفض أن يموت والميلاد يضيء الأمل والرجاء في القلوب".

وتتميز مدينة جبيل بزينتها الميلادية وشجرتها الضخمة، ما جعلها تستقطب الزوار من كافة مناطق لبنان.

والاربعاء، شهدت ساحة ساسين في الأشرفية (شرق بيروت) إضاءة شجرة الميلاد، وسط أجواء احتفالية.

ومنذ مطلع ديسمبر، تبدأ مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في لبنان باحتفالات دينية واجتماعية أبرزها وضع شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا.

ويأتي العيد هذا العام بالتزامن مع تفاقم أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ نحو 3 سنوات، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية.