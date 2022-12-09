فلسطين تشيع جثمان طفل قتله الجيش الإسرائيلي

شيع مئات الفلسطينيين وسط الضفة الغربية، اليوم الجمعة، جثمان شاب قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس.

وانطلق موكب تشييع جثمان ضياء الريماوي (16 عاما) من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، إلى منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله،.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الريماوي بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة عابود القريبة من بلدته".

ومنذ أشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

ويوجد نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.