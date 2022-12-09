محمد بن سلمان: نأمل أن تسهم القمة العربية الصينية بنتائج إيجابية إقليميا ودوليا

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن أمله في إسهام القمة العربية الصينية عن نتائج إيجابية إقليميا ودوليا.

جاء ذلك في كلمة للأمير بن سلمان في أول قمة عربية صينية استضافتها الرياض، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومشاركة واسعة للقادة العربية.

وقال ولي العهد السعودي: "يطيب لنا أن نرحب بكم في المملكة، بمناسبة عقد القمة العربية الصينية الأولى الهادفة إلى رفع مستوى التعاون المشترك".

وأضاف: "يؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعن قضايا المنطقة، أكد "دعم المملكة لضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، والوصول إلى حل سياسي شامل لأزمات اليمن وسوريا وليبيا".

وأردف بن سلمان: "نجدد تأكيد أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية".

وأعرب عن أمله "بأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي".

ووصل رئيس الصين للمملكة الأربعاء وحضر قمة سعودية صينية الخميس، ثم قمة خليجية صينية الجمعة، قبل تلك القمة مع القادة العرب.