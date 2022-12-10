منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمم الرياض الثلاث

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الجمعة، بمخرجات القمم الثلاث التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، تعليقاً على القمم الصينية السعودية، والصينية العربية، والصينية الخليجية.

ورأى الأمين العام، أن مخرجات القمة "ستعطي دفعة جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، خدمة للمصالح المشتركة وللصداقة العربية الصينية".

كما رحب طه "بمخرجات القمة السعودية الصينية والقمة الخليجية الصينية"، وفق البيان.

وأشاد "بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، في عقد القمم الثلاث واستضافتها لها ودعمها للتعاون بين الدول المعنية وجمهورية الصين الشعبية".

وذكر البيان، أن الأمين العام للمنظمة حضر القمة العربية الصينية بدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وهدفت "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية" التي استضافتها الرياض الجمعة، وحضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة العرب إلى تأسيس شراكة استراتيجية عربية صينية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.