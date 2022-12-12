النظام السوري يجدد اتهامه لواشنطن بسرقة النفط

جدد النظام السوري، اليوم الإثنين، اتهامه للولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط من مناطق تواجدها شمالي شرقي سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن القوات الأمريكية أخرجت صباح اليوم إلى الأراضي العراقية رتلا من الآليات معظمها صهاريج محملة بالنفط الذي سرقته من ريف الحسكة وذلك عبر معابر غير شرعية بريف الحسكة الشرقي.

ونقلا عن "مصادر أهلية"، أوضحت الوكالة أن "رتلا يضم 37 صهريجا محملا بالنفط وعددا من الشاحنات، تحميها سيارات عسكرية للقوات الأمريكية، اتجهت إلى الأراضي العراقية صباح اليوم عبر معبر المحمودية بريف اليعربية أقصى شمال شرق البلاد".

وهذا الاتهام المتجدد لواشنطن يتزامن مع أزمة وقود غير مسبوقة تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري.

ويسيطر تنظيم "واي بي جي- بي كي كي" الإرهابي، المدعوم من الولايات المتحدة، على معظم حقول النفط في سوريا.

وخلال السنوات الماضية، اتهم النظام السوري مرارا واشنطن بـ"سرقة النفط السوري".

وأعلنت وزارة خارجية النظام السوري، في أغسطس/ آب الماضي، أن خسائر قطاع النفط والغاز في البلاد بلغت 107.1 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة.

وحملت الوزارة مسؤولية هذه الخسائر لواشنطن وما تُسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المهيمنة على تنظيم "واي بي جي - بي كا كا" الإرهابي.

وحتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش لم تعقب الولايات المتحدة على اتهام النظام السوري، لكن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة واشنطن، سبق وأن وصف هذا الاتهام بأنه "إدعاء باطل".

وقبل بدء الحرب عام 2011 كان إنتاج سوريا من النفط نحو 400 ألف برميل يوميا، ولم يكن النظام يكشف عن الواردات المتحصلة منها.

واندلعت في مارس/ آذار 2011 احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بتداول سلمي للسلطة، لكنه عمد إلى قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.