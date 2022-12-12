بعد إعلان واشنطن احتجاز متهم بتفجير لوكربي.. ليبيا: لا يجوز فتح مطالب جديدة بعد التسوية

أكد مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، مساء الأحد، أنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية تفجير "لوكربي"، بعد التسوية التي تم التوصل إليها.

جاء ذلك في بيان صادر عن أبوشناف، غداة كشفت السلطات الاسكتلندية، في وقت سابق الأحد، أن الليبي "أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، المشتبه به بالوقوف وراء تفجير لوكربي، محتجز لدى الولايات المتحدة".

والأحد، أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تحتجز المريمي، دون الكشف عن كيفية نقله إلى الولايات المتحدة.

وفي معرض تأكيدها احتجاز المريمي، قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن "مسؤولاً استخباراتياً ليبياً سابقاً، يشتبه في أنه من صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي عام 1988، قيد الاحتجاز بالولايات المتحدة، ومن المتوقع مثوله أمام محكمة فيدرالية"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

و"لوكربي" قرية اسكتلندية شهدت أجواؤها انفجار وسقوط طائرة أمريكية عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخص، بالإضافة إلى 11 آخرين من سكان القرية.

ومسعود هو ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أمريكية أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في تفجير الطائرة، وهو الذي تحدثت وسائل إعلام ليبية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن "اختطافه من منزله في طرابلس".

وقال أبوشناف: "بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبوعجيلة المريمي فإننا نذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي"، وفق وكالة الأناضول.

ونصت اتفاقية التسوية مع ليبيا على "أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية"، حسب أبو شناف.

وأردف مستشار الأمن القومي الليبي: "التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا، وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة".

وتابع: "كما أصدر الكونغرس الأمريكي في أغسطس (آب) 2008، القانون رقم 110/30 الذي تقدم به النائب والرئيس الحالي جو بايدن الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".

ومضي بالقول: "أصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 مرسوماً رئاسياً ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكان أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".

يشار إلى أنه وبعد أزمة سياسية بين ليبيا والولايات المتحدة لسنوات أدين بالحادث في 31 يناير/ كانون الثاني 2001 مواطن ليبي يدعى عبد الباسط المقرحي (توفي في 20 مايو/أيار 2012)، الأمر الذي دعا نظام معمر القذافي في 2008 للقبول بالتسوية ودفع أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإقفال القضية.