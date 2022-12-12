"توتال إنرجيز": ملتزمون بالتنقيب عن الغاز في لبنان بحلول 2023

قالت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، الاثنين، إنها ما زالت ملتزمة بالتنقيب عن الغاز في لبنان بحلول العام المقبل 2023، بعد اتفاق لبنان مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة عقب زيارة أجراها وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إلى مقر الشركة الفرنسية ولقاءه باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "TotalEnergies".

ونقل البيان عن بوياني قوله، إنه "يجري الآن تعبئة الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر في بلوك 9" بالمياه الإقليمية اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

ويشارك أكثر من 10 أشخاص في إعداد البئر؛ قبيل مرحلة التنقيب والإنتاج.. "وبحلول نهاية مارس/آذار، سيصل الفريق المعبأ في بيروت إلى أكثر من 20 موظفاً"، وفق البيان.

وتابع البيان: "وبحلول الربع الأول من 2023، سيتم اختيار الحفارة بعد إطلاق عطاء لذلك.. كما تم تقديم الطلبات المسبقة مع الموردين للمعدات المطلوبة للبئر".

وبالتوازي مع ذلك، يتم حشد الموارد البحرية للمساهمة في الدراسات البيئية التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2023.

والشهر الماضي، وقعت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشريكتها "إيني" الإيطالية، اتفاقية إطار مع إسرائيل، لتنفيذ اتفاقية الحدود البحرية التي تم التوصل إليها بين الأخيرة ولبنان في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفي لبنان، تُشغل "توتال إنرجيز" منطقة الاستكشاف 9، وتمتلك 60 % من أسهم التطوير، جنباً إلى جنب مع شريكتها إيني الإيطالية المالكة لـ 40 %.

وفي أكتوبر 2022، وقّع الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتم تسليمه لاحقاً من قبل وفدي البلدين وبشكل منفصل إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، وممثل عن الأمم المتحدة في بلدة رأس الناقورة الحدودية.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.