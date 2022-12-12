حماس تؤكد أن القدس والأسرى وكسر حصار غزة من أولوياتها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، إن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحماية القدس والأقصى وتحرير الأسرى وكسر حصار غزة "من أولويات" حركته.

جاء ذلك في خطاب متلفز بثته فضائية الأقصى (تابعة لحماس)، بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقة الحركة التي تأسست عام 1987.

وقال هنية: "أولويتنا الأولى هي أن قضيتنا الفلسطينية كلُ لا يتجزأ على مستوى الأرض والثوابت والحقوق، ولا نقبل بكل مشاريع التصفية والتسوية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "أولويتنا الثانية هي القدس محور الصراع مع العدو، وهي التي تجمع كل معالم هذا الصراع، فهي تمثل العاصمة والعقيدة والقبلة والعنوان الجامع والموحد لشعبنا وأمتنا".

وعن الأولوية الثالثة للحركة، تابع هنية أنها "المقاومة، والمقاومة ليست شعارا وليست خيارا، بل هي قدر شعب فلسطيني أن نقاوم ونواجه بكل الأشكال وكل الطرق على امتداد هذا الوطن".

وأردف: "أولويتنا الرابعة هي إنجاز الوحدة الوطنية بمستوياتها المتعددة؛ الاتفاق على برنامج وطني سياسي، وبناء المرجعية القيادية الموحدة للشعب الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية نضالية كفاحية ضد الاحتلال".

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.

واستكمل: "أولويتنا الخامسة هي استمرار الانفتاح على كل مكونات الأمة ودولنا العربية والإسلامية".

وقال هنية: "أولويتنا السادسة هي أننا لن نتوانى عن التخطيط والعمل لتحرير أسرانا".

وأضاف: "أولويتنا السابعة هي العمل على كسر الحصار الظالم على قطاع غزة، وستنطلق مجددا الحملات لإرغام الاحتلال على إنهاء الحصار عن غزة الأبية".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.

وأشار إلى أن "المرحلة القادمة هي مرحلة تحرير، ومرحلة الأمل مع العمل، ومرحلة إنجاز المشروع على أرض فلسطين في ظل التخبط الذي يعيشه الاحتلال".

وأوضح هنية: "أملنا كبير، وشاهدنا كيف كانوا يتكلمون قبل سنوات عن صفقة القرن، بينما وجهت شعوبنا العربية صفعة القرن في مونديال قطر، حيث أكدت للعدو أنه جسم غريب وغير مرغوب به، وأن اسرائيل ليست جارة وليست صديقة".

وتشهد قطر التي تستضيف كأس العالم 2022 اهتماما منقطع النظير وبروزا قويا لفلسطين في أجواء المونديال، حيث لا تمر مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وظهر فيها علم فلسطين رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة.

وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية موجودة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.