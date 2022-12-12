مكة.. أمطار غزيرة تتسبب في إغلاق الأنفاق وتوقيف الدراسة بالمدارس

أدى سقوط الأمطار الغزير، والمستمر على مدار يومين بمدينة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، إلى غلق أنفاق احترازياً، وتفعيل الدراسة عن بعد . خاصة من بدء تساقط أشجار.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، في ظل توقعات الأرصاد باستمرار الحالة الجوية السائدة حتى مساء الإثنين.

وأفاد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة (حكومي) بإغلاق للأنفاق احترازياً بسبب الأمطار، مقترحاً عدة طرق بديلة.

كما أهاب بأخذ الحيطة والحذر خلال الحالة المطرية، والبقاء في المنازل حتى انتهائها وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار.

ووفق الوكالة "تم إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت مساء أمس الأحد على منطقة الشرائع وعدد من الأحياء السكنية بمواقع متفرقة بمكة المكرمة".

وتلقت السلطات المحلية بمكة "73 بلاغًا في جميع نواحيها (..) وتنوعت بين بلاغات تجمعات المياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها.

في سياق متصل شهدت مدارس مكة المكرمة، الإثنين، تعليق الحضور واستمرارها عن بعد، وفق قرار صادر عن الإدارة التعليمية بالمنطقة الأحد.

والإثنين، أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن "الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها قد تؤدي إلى جريان السيول".

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن "حالة المطرية يصحبها تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية".

وتضم مكة المكرمة وفق الوكالة "شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض ويبلغ طولها (540) كيلو مترًا وتتنوع بين عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات تصريف، وقنوات مفتوحة، وقنوات جبلية، وأنفاق تابعة للسدود".