آليات عسكرية للاحتلال تتوغل شرقي غزة

توغّلت آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، الثلاثاء، بشكل محدود داخل أراض زراعية فلسطينية قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأناضول، أن 10 آليات عسكرية توغّلت بشكل محدود داخل الأراضي الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت النيران صوب برج مراقبة يتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية قبل عملية التوغّل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومن حين لآخر، تُنفّذ قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغّل محدودة لأراضٍ قرب حدود القطاع الشرقية والشمالية تُرافقها بالعادة أعمال تجريف وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.