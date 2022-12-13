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آليات عسكرية للاحتلال تتوغل شرقي غزة

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 13.12.2022 10:59
آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل محدود داخل أراض زراعية فلسطينية قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل الأناضول آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل محدود داخل أراض زراعية فلسطينية قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل (الأناضول)

توغّلت آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، الثلاثاء، بشكل محدود داخل أراض زراعية فلسطينية قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأناضول، أن 10 آليات عسكرية توغّلت بشكل محدود داخل الأراضي الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت النيران صوب برج مراقبة يتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية قبل عملية التوغّل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ومن حين لآخر، تُنفّذ قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغّل محدودة لأراضٍ قرب حدود القطاع الشرقية والشمالية تُرافقها بالعادة أعمال تجريف وتمشيط، قبل أن تعود إلى قواعدها.

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