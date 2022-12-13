الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى التخلي عن "المواقف المتطرفة" لحل الأزمة

دعا الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي إلى التخلي عما أسماها "المواقف المتطرفة" والانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة لحل أزمة اليمن، مشدداً على الأهمية القصوى لإعادة الهدنة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الاتحاد نشرته السفارة الفرنسية في اليمن عبر حسابها بـ"تويتر" الاثنين.

وأكد الاتحاد الأوروبي "التزامه المبدئي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن ودعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في جهود الوساطة التي يبذلها".

وحث الحوثيين على "التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي"، مشدداً على "الأهمية القصوى لإعادة الهدنة والاستجابة للضرورات الإنسانية في دعم الشعب اليمني".

بينما أشاد بـ"النهج البناء الذي اتبعته الحكومة اليمنية خلال الهدنة، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية، لا سيما السعودية وسلطنة عمان، لتمديد الهدنة"، حسب البيان.

وانتهت هدنة استمرت ستة أشهر، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تجديدها فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا لهذا الغرض.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 70 % من السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ويواجه ما يزيد عن نصف السكان "انعدام أمن غذائي حاد".

ولم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي على بيان الاتحاد، حتى الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش، لكنها سبق وأن أعلنت رفضها تمديد الهدنة مشترطةً تسليم رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة لها من خزينة الحكومة وهو ما ترفضه الأخيرة.

وفي وقت سابق الاثنين، استبعدت الحكومة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع مع جماعة الحوثي "دون تغيير الحقائق على الأرض" في إشارة إلى المعارك الراهنة بين الطرفين.

ومنذ فشل تمديد الهدنة، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة (شرق) لمنع تصدير النفط، مما أثار إدانات محلية وإقليمية ودولية.