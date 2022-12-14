بسبب الإجراءات القطرية.. إلغاء 7 رحلات بين الدار البيضاء والدوحة

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، إلغاء 7 رحلات بين الدار البيضاء والدوحة، بسبب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة المغربية، وأوضح أنه بسبب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عملائها بإلغاء الرحلات التي تؤمنها الخطوط الجوية القطرية.

وأوضح البيان أن الشركة ستقوم في أقرب الآجال بسداد مبالغ التذاكر للمسافرين المعنيين بتلك الرحلات الملغاة.

في السياق، قال مصدر من الخطوط الملكية لموقع القناة الأولى المغربية (حكومية) لم تسمه، إن إلغاء رحلات كانت برمجتها إلى قطر لفائدة مشجعي المنتخب المغربي يعزى إلى اشتراط سلطات الملاحة الجوية القطرية حصول المسافرين على تذاكر الدخول إلى الملعب وبطاقة "هيا".

و"هيا" بطاقة ذكية وفرتها الدوحة مع استعدادها لانطلاق المونديال للسماح بحضور المباريات ودخول البلاد، خلافا للإجراءات المعتادة السابقة قبل كأس العالم والتي تلزم الحصول على تأشيرة وحجز مسبقين.

ولم يصدر تعقيب فوري قطري حول ما أوردته الخطوط الملكية المغربية بالخصوص.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال في وقت سابق إن "الجماهير المغربية تعد اللاعب رقم واحد وليس 12 في الإنجاز التاريخي".

وأضاف الاتحاد على موقعه عقب تأهل المغرب إلى ثمن النهائي: "يقال إن الجمهور هو اللاعب رقم 12 في كرة القدم، لكن الجمهور المغربي الذي تواجد بالآلاف في مدرجات الملاعب القطرية خلال مباريات أسود الأطلس هو اللاعب رقم واحد في هذا الإنجاز التاريخي".