القضاء الأردني يصدر أحكاماً مشددة بحق سوري وأردني عملا في تهريب المخدرات

افاد مصدر قضائي الخميس، أصدرت محكمة أردنية حكما بالسجن 20 عاما بحق تاجر مخدرات سوري و10 أعوام بحق آخر أردني حاولا تهريب نحو مليوني حبة كبتاغون من سوريا الى الأردن.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "محكمة أمن الدولة أصدرت الاربعاء حكما بالسجن 20 عاما اضافة لغرامة مالية 20 الف دينار (28 الف دولار) بحق تاجر مخدرات سوري و10 أعوام وغرامة 10 آلاف دينار بحق آخر اردني".

وأضاف أن المدانين "حاولا تهريب مليون و920 الف حبة كبتاغون من سوريا الى الاردن عام 2021".

وبحسب لائحة الاتهام أن المدانين أخفيا الحبوب داخل مدافئ حطب لتهريبها، وحال اكتشاف رجال مكافحة المخدرات تلك الحبوب والقاء القبض على المتهمين، دون وصولها الى المتعاطين.

وفرضت المحكمة عقوبة مشددة بحقهما بسبب "الأثر الكبير على أمن وسلامة المجتمع الاردني واستقراره وسلامة افراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع".

وأعلن الجيش الأردني في شباط/فبراير الماضي أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على حوالى 375 كيلومترا باتت "منظمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع العام الحالي دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب العام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.

وتشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع.