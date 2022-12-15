دمشق تتهم القوات الأمريكية بسرقة النفط والغاز والثروات المعدنية

تقدم النظام السوري بشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، منددا بما وصفه بـ"انتهاكات" القوات الأمريكية في سوريا، ومحملاً واشنطن مسؤولية خسائر بعشرات مليارات الدولارات.

وقالت وزارة خارجية النظام السوري في بيان مساء الأربعاء، إنها وجهت رسالة إلى كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي متعلقة بـ "الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية المتواجدة بشكلٍ غير شرعي على أجزاءٍ من سوريا".

وأضاف البيان: "تواصل القوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري".

وأضاف: "آخر الإحصاءات تظهر أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها قد بلغت 25,9 مليار دولار أمريكي".

وأردف: "منها 19,8 مليار دولار خسائر سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية، و 3,2 مليارات دولار خسائر تخريب وسرقة المنشآت، و 2,9 مليار دولار الأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي" اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية".

وزعم البيان، أن "الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ 86 مليار دولار وهي تمثل قيمة قوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغت 111,9 مليار دولار".

وطالب البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ "انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الامريكية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية".

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة حول بيان النظام السوري، حتى الساعة 18:20 ت.غ.