لبنان.. مقتل جندي إيرلندي من "اليونيفيل" بإطلاق نار

قُتل جندي إيرلندي وجُرح 3 آخرون من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بعد تعرض آلية لإطلاق نار من أسلحة خفيفة جنوبي البلاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان الخميس، أن "جنديا في قوة حفظ السلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في منطقة العاقبية بالقرب من الصرفند خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وأضاف تيننتي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "حتى الآن التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، وننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".

بدورها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان، إن "جندياً إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان في وقت متأخر الأربعاء، إثر إطلاق نيران أسلحة خفيفة على قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين تقلّ 8 جنود كانت متجهة نحو العاصمة بيروت"، حسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأضاف البيان: "كما أن فرداً آخر من القوة الأممية حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية، بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة".

وبعد الحادث، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان، "أسفه العميق للحادث الأليم".

وشدد ميقاتي على "ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلاً"، مناشداً جميع الأطراف "التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن".

وأجرى ميقاتي اتصالين هاتفيين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو واطلع منهما على ملابسات الحادث، وفق البيان.

كما أرسل ميقاتي برقيتين، إلى رئيس ايرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معزياً ومعبراً عن تضامنه معهما في هذا الحادث.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، "بأشد العبارات الحادث المؤسف الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في العاقبية"،وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوزارة، أنها "تتابع باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنية كافة واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه".

وشددت على "أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع القوات الدولية العاملة في لبنان".

ومساء الأربعاء، وقع إشكال في العاقبية بين أهالي بالمنطقة وقوّة من "اليونيفيل"، إثر اعتراض أهالي على مسار دورية للقوة الأممية، بحسب صحيفة "النهار" وقناة "الجديد" اللبنانية.

بعد ذلك، سُمع صوت إطلاق نار وتعرّضت آلية تابعة للقوات الدولية لحادث أثناء محاولة الانسحاب ما أدّى إلى انقلابها وجرح عدد من عناصرها، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن مهام قوة "اليونيفيل" مراقبة تطبيق القرار 1701، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين مقاتلي جماعة "حزب الله" اللبنانية والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل أراضٍ جنوبي لبنان.