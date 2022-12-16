الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط وشمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيانين منفصلين.

وقالت الوزارة إن شاباً فلسطينياً أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالفخذ في بيتونيا غربي رام الله، واصفة جراحه بأنها بين المتوسطة والخطيرة، دون ذكر تفاصيل عن ملابسات الإصابة.

من جهتها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 50 إصابة خلال مواجهات شهدتها بلدتا أوصرين ومادما بمحافظة نابلس (شمال).

ومن بين الإصابات التي تعاملت معها طواقم الهلال الأحمر، وفق البيان، "48 حالة اختناق، وإصابة بقنابل غازية"، والباقي حالات سقوط خلال الملاحقة، عولجت جميعها ميدانيا".

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مستوطنين إسرائيليين حطموا 20 غرسة زيتون بمحافظة سلفيت، وهاجموا منازل فلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة.