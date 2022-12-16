مقتل ضابط بالأمن العام برصاص "مخربين" في محافظة معان الأردنية

قتل ضابط أردني برصاص "مخربين" في منطقة الحسينية في محافظة معان وفق ما أعلن الأمن العام الأردني، مساء الخميس، في بيان.

وتشهد محافظة معان منذ الخامس من ديسمبر/كانون أول الجاري إضرابا في قطاع النقل للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بالبلاد، تطور فيما بعد إلى إضراب عام أغلقت فيه المحال التجارية بالكامل.

وورد في البيان: "نعت مديرية الأمن العام استشهاد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، لتعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب، كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

ومضت المديرية تقول: "سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وأشارت إلى أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا".

وتابعت أنها "لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم".

وفي بيان ثان، أعلنت مديرية الأمن العام، إصابة ضابط وضابط صف (عنصر) آخرين بعيارات نارية في منطقة الحسينية، موضحةً بأنه "جرى إسعافهما للمستشفى وهما قيد العلاج الآن".

ولفتت بأنه "لا تزال القوى الأمنية تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة، ولن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره".

وحذرت "الجميع بالابتعاد عن الأفعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها".

وأكدت في السياق ذاته، أن "كل من يقوم بمثل تلك الأفعال سيتم القاء القبض عليه لينال عقابه الرادع".

كما أهابت مديرية الأمن العام بعدم نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها، مُبينةً "رصد منشورات لأشخاص يقومون بتلفيق أخبار غير صحيحة وغير دقيقة؛ بهدف إثارة الفتنة وتأجيج الشارع".

وإضافة إلى معان، تشهد عدد من محافظات المملكة أيضا احتجاجات وأعمال شغب، دفعت الأمن إلى التعامل معها وفضها.