المنفي يلتقي بايدن ويناقش معه سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقش معه السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق بيان للمجلس الرئاسي، مساء الجمعة.

وجرى اللقاء على هامش القمة الأمريكية الإفريقية التي نظمت في واشنطن بين 13-14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

كما أجرى المنفي "مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأمريكي جون جاراميندي ومع رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي"، بحسب المصدر ذاته.

وطرح رئيس المجلس الرئاسي خلال لقاءاته في واشنطن "سبل الاستقرار في ليبيا ورؤية المجلس للحل على الجانب السياسي والاقتصادي".

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي "عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة"، وفق البيان.

فيما أكدت بيلوسي، على "إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي ودعمها لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا".

وتشهد ليبيا توترا أمنيا وانقساما سياسيا تتصارع فيه حكومتان على السلطة منذ مارس/ آذار الماضي إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.