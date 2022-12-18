مقتل 12 عنصراً من "الشرطة" بهجوم في "كركوك" بالعراق

قُتل 12 عنصراً من منتسبي الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك العراقية، الأحد، في هجوم نفّذته عناصر قالت مصادر أمنية عراقية إنهم ينتمون لتنظيم "داعش".

ونقلت وسائل إعلام محلية من بينها موقع "بغداد اليوم"، عن مصادر أمنية من الشرطة الاتحادية (لم تكشف عن هويته)، قولها إن عناصر من "داعش نفّذوا هجوماً بعبوة ناسفة أعقبه إطلاق نار ضد دورية تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك العراقية".

وأضاف الموقع، نقلاً عن المصدر ذاته، أن الهجوم أدى لمقتل "12 عنصراً من المُنتسبين للشرطة بينهم ضابط".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلّحة، محمد شياع السوداني، توجيهاته لتشكيل "مجلس تحقيقي في حادث كركوك الإرهابي".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن الأخير يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.