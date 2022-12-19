إعلام الأسرى يحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة معتقل فلسطيني

قال مكتب "إعلام الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الحالة الصحية للمعتقل، ناصر أبو حميد، وصلت إلى مرحلة حرجة جدا.

وكشف حازم حسنين، المتحدث باسم المكتب (غير حكومي)، في بيان أن "الأسير ناصر أبو حميد وصل إلى مرحلة حرجة جدا، وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة".

وأضاف: "نحن أمام جريمة صهيونية مكتملة الأركان".

وحمل حسنين، إسرائيل كامل المسؤولية عن الحالة التي وصل لها الأسير أبو حميد الذي يرقد في المستشفى حالياً، فاقدا للوعي.

ودعا الفلسطينيين إلى "الاستعداد والاستنفار للرد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى وخاصة المرضى منهم".

والفلسطيني أبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح"، وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها 4760 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، و35 سيدة.